Турция договаривается с США о будущем Алеппо

Анкара и Вашингтон постоянно контактируют друг с другом по проблеме реинтеграции Алеппо в Сирийскую Арабскую Республику. Вместе они работают с Дамаском над процедурами мирного возвращения города в состав Сирии.

Как передают турецкие СМИ, ссылаясь на высокопоставленных офицеров в спецслужбах Турции, республиканская разведка поддерживает постоянную связь с США и сирийским правительством Ахмеда аш-Шараа по вопросу реинтеграции Алеппо в правовое поле Сирии. Напомним, Алеппо по сей день находится под контролем многонациональных "Сирийских демократических сил", не подчиняющихся Дамаску.

Отмечается, что вопрос Алеппо находится на личном контроле президента Реджепа Тайипа Эрдогана, информирует TRT, доклады ему в круглосуточном режиме предоставляют внешнеполитическое и оборонное ведомства, которые следят за событиями в Алеппо в связи с их важностью для национальной безопасности Турции.

"В соответствии с указаниями президента Национальная разведывательная организация постоянно ведет переговоры с сирийским правительством и США для урегулирования ситуации мирными средствами. Кроме того необходимые сообщения передаются СДС по соответствующим каналам"

– источники в спецслужбах Турции

Кроме того, в самом Алеппо и его округе активно работают турецкие разведчики. По их данным, за последние два дня Дамаску удалось взять под свой контроль участки городских кварталов Ашрафия и Бени-Зейд, выдавив оттуда вооруженные группировки СДС.

Цель, которую ставит перед собой Дамаск – добиться вывода вооруженного крыла СДС на восточный берег реки Евфрат, поскольку это позволит реинтегрировать северный город Алеппо в Сирийскую Арабскую Республику.

В то же время и США, и Турция настаивают на том, чтобы правительство Ахмеда аш-Шараа действовало аккуратно и не провоцировало СДС на использование жилых кварталов Алеппо в функции живого щита против регулярной сирийской армии.