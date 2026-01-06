Китай не намерен прекращать сотрудничество с Венесуэлой

Китай вопреки последним событиям в Венесуэле не намерен в угоду Вашингтону каким-либо образом ограничивать сотрудничество с Венесуэлой, заявила сегодня официальный представитель МИД КНР Мао Нин.

Никакие политические события, в последнее время потрясавшие Венесуэлу, не повлияют на Китай, взявший конкретный курс на углубление практического сотрудничества с этой страной во всех сферах, заявила сегодня официальный представитель МИД КНР Мао Нин.

"Китай будет и впредь твердо поддерживать Венесуэлу в защите ее достоинства и суверенитета, национальной безопасности, законных прав и интересов"

- Мао Нин

Это заявление было сделано на очередной пресс-конференции дипведомства и послужило реакцией на сообщение временного президента страны Делси Родригес в соцсетях о том, что она встретилась с послом КНР в Венесуэле.

Мао Нин заявила, что Китай придает большое значение связям с Венесуэлой и всегда поддерживал хорошие контакты и сотрудничество с ее правительством, передает китайское государственное агентство Синьхуа.

Практически то же подтвердил и министр иностранных дел Венесуэлы Иван Хиль Пинто.

"Венесуэла подтверждает свою приверженность углублению торгово-экономических соглашений с КНР. Двусторонние отношения поддерживаются рамками международного права и нормами обеих суверенных государств"

- Иван Хиль Пинто

Глава дипкорпуса Боливарианской респубулики также выразил искреннюю благодарность правительству Си Цзиньпина за поддержку и солидарность в связи с недавней военной агрессией США и также похищением президента Николаса Мадуро Мороса и первой леди страны Силии Флорес, заявил дипломат.