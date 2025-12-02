Суда не пускают в Дарданеллы из-за сильного ветра

Проход судов через пролив Дарданеллы сегодня днем недоступен в связи со штормовым ветром. Движение по нему станет возможно только после улучшения погоды.

Судоходство в проливе Дарданеллы (между Европой и Азией) временно приостановлено, соответствующее сообщение распространил департамент Турции по морским вопросам.

В нем говорится, что суда не могут проходить через пролив с 12:45 по местному времени (совпадает с московским). Причина запрета – разразившийся там шторм. Ограничение на судоходство будет снято только после улучшения погоды.

Стоит отметить, что из-за ненастья до вечера не будет совершаться значительная часть паромных маршрутов.

Напомним, что на сегодня в Мраморном море действует желтый уровень погодной опасности. Скорость ветра может достигать 60-90 км/ч (16-25 м/с), при этом льет ливень.