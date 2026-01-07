Иран остановил вторжение боевиков из Ирака

В Иране предотвращена попытка проникновения на территорию страны из Ирака боевой группы, имеющей связи с Партией свободной жизни Курдистана.

Власти Ирана сумели не допустить попадания в республику из Ирака группы боевиков, связанных с курдской экстремистской группировкой "Пежак" (Партия свободной жизни Курдистана), пишет иранское агентство Mehr.

Как сообщается, попытка была предпринята крупной группой злоумышленников. Они действовали при поддержке зарубежных спецслужб, в том числе из Израиля и США. Когда боевики попытались пересечь границу Ирана с Ираком, их остановили, а затем нейтрализовали.

Напомним, что ранее Госдепартамент США заявил об озабоченности в связи с сообщениями об использовании Ираном террористов "Хезболлы" и ополченцев из Ирака "для подавления мирных протестов". В Вашингтоне заявили, что Тегеран потратил миллиарды долларов, в действительности принадлежавшие народу, на "террористические марионеточные силы", а их задействование против граждан ИРИ в Госдепе приравняли к "предательству населения".

Стоит отметить, что Партия свободной жизни Курдистана появилась в 2003 году при участии запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана. Она борется с Тегераном за самоуправление в провинции Курдистан на северо-западе Ирана.