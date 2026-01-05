Автовокзал и жилые комплексы построят в Малгобеке в рамках инвестпроектов

Три жилых комплекса, а также автовокзал, будут созданы в Малгобеке (Ингушетия) в рамках реализации разных инвестиционных проектов.

Ингушский Малгобек прирастет тремя новыми жилыми комплексами и автовокзалом, все они будут возведены в рамках реализации инвестиционных проектов, поведал мэр города Мусса Галаев.

Он напомнил о важности привлечения инвестиций для развития города, обратил внимание на необходимость создания благоприятного инвестиционного климата.

"В нашем городе в течение 2026 года будут реализовываться строительство трех жилых комплексов тремя разными инвесторами"

– Мусса Галаев

Мэр рассказал еще об одном проекте, в рамках которого в городе создадут новое здание городского автовокзала. Оно разместится на участке площадью 2 тыс кв м и будет построено согласно инвестиционному соглашению, на него пойдут внебюджетные средства. По окончании строительства здание поступит в собственность республики, пишет ТАСС.

"На территории здания будут созданы зал ожидания, комната матери и ребенка, пункты общепита, первой медпомощи, комната отдыха для водителей"

– Мусса Галаев