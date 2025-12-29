В села освобожденного Агдеринского района впервые возвращается население

В четыре населенных пункта Агдеринского района Азербайджана сегодня прибыли первые вернувшиеся жители. Они поблагодарили руководство республики за создание всех условий для возвращения на родину.

Сегодня из Тертерского района Азербайджана в освобожденный от армянской оккупации более пяти лет назад Агдеринский район прибыла группа из 337 человек коренного населения, изгнанного из родных домов более 30 лет назад во время Карабахской войны. Люди, с начала 90-х жившие в статусе вынужденных переселенцев, вернулись на родину в четырех селах Агдеринского района.

Речь идет о селах Ашагы Оратаг, Хейвалы, Чапар и Чылдыран, впервые принимающих возвращающихся жителей после полной реконструкции жилья и инфраструктуры. Как и другие города и села освобожденных Карабахского и Восточно-Зангезурского экономических районов, они были отстроены заново фактически с нуля по I госпрограмме Азербайджана "Великое возвращение".

Как пишет Азертадж, больше всего жителей вернулось в Ашагы Оратаг – 119 граждан (31 семья). Чапар получил 96 первых жителей (26 семей), в Хейвалы переехало 74 человека (19 семей), а в Чылдыран – 48 человек (13 семей).

Агдеринцы поблагодарили президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева и первого вице-президента Мехрибан Алиеву за создание на освобожденных территориях всех необходимых условий для возвращения жителей, куда входит не только жилье и объекты социальной сферы, но и рабочие места.

Также вернувшиеся жители четырех сел Агдеринского района высказали слова благодарности азербайджанской армии, военные подвиги которой обеспечили победу над оккупационными силами Армении в Карабахской войне и восстановление территориальной целостности Азербайджана.