Дорожные власти открыли Транскам для легковушек

Оперативные меры по расчистке дорожного полотна Транскавказской автомагистрали позволили открыть трассу для легковых автомобилей, для прочего автотранспорта дорога пока остается закрытой.
Дорожные власти возобновили после расчистки Транскавказской автомагистрали движение легкового транспорта из России в Южную Осетию, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Северной Осетии.
"В связи с расчисткой дорожного полотна... разрешено движение легковых автомобилей на участке населенный пункт Бурон - Северный Портал Рокского тоннеля в обоих направлениях с 16:30 9 января"
- МЧС Северной Осетии
Ранее важная межгосударственная автомагистраль была закрыта из-за могщных снегопадов на территории Грузии и Южной Осетии, также дорожные власти Грузии закрыли для любого транспорта и Военно-Грузинскую дорогу, передает "Интерфакс".