Снегопады задержали рейсы из РФ в Армению

Сильнейшие снегопады сковали авиасообщение между Москвой и другими городами. Из графика выбились рейсы из Москвы до Еревана.

Аномальные снегопады, обрушившиеся на Москву, стали причиной задержки рейсов из российской столицы в Ереван.

По данным СМИ, два рейса из Еревана были задержаны. Это связано с ситуацией в аэропорту Шереметьево, который временно не принимал рейсы.

Согласно данным медиа, трудности с вылетом наблюдаются и в Екатеринбурге, где также был задержан рейс в Ереван.

Напомним, что в Москве зафиксирован рекордный за 56 лет снегопад. В городе за сутки выпало 42% от месячной нормы осадков.