Снегопады задержали рейсы из РФ в Армению

© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Сильнейшие снегопады сковали авиасообщение между Москвой и другими городами. Из графика выбились рейсы из Москвы до Еревана.

Аномальные снегопады, обрушившиеся на Москву, стали причиной задержки рейсов из российской столицы в Ереван

По данным СМИ, два рейса из Еревана были задержаны. Это связано с ситуацией в аэропорту Шереметьево, который временно не принимал рейсы. 

Согласно данным медиа, трудности с вылетом наблюдаются и в Екатеринбурге, где также был задержан рейс в Ереван. 

Напомним, что в Москве зафиксирован рекордный за 56 лет снегопад. В городе за сутки выпало 42% от месячной нормы осадков.

