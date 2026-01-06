МИД РФ: США освободят российских матросов танкера Mariner

Вашингтон согласился передать Москве двоих российских матросов со взятого под контроль венесуэльского танкера Mariner, объявили в МИД России.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала о позитивной реакции Белого дома на запрос Москвы отпустить из-под стражи россиян, находившихся на венесуэльском танкере Mariner, два дня назад взятом под контроль американскими войсками.

Захарова уточнила, что лично президент США Дональд Трамп принял решение об освобождении двоих российских матросов, входящих в экипаж Mariner.

Сейчас российская сторона прорабатывает процедуры для физического возвращения освобождаемых россиян с дрейфующего в Атлантике танкера на территорию России.

Мария Захарова добавила, что Москва приветствует согласие Вашингтона о возвращении российских матросов на родину и выражает ему признательность за сотрудничество по этому вопросу.

Добавим, что Дональд Трамп также объявил об отмене планов по новым военным атакам на Венесуэлу. Вместо этого США займутся сотрудничеством с действующими венесуэльскими властями в нефтегазовой сфере. В пятницу днем он намерен встретиться с руководством американских компаний, которые вложат в добывающую отрасль Венесуэлы порядка $100 млрд.