Вестник Кавказа

Турция планирует создать военный альянс с Саудовской Аравией и Пакистаном

Турция планирует создать военный альянс с Саудовской Аравией и Пакистаном
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Турция может стать частью оборонного союза Саудовской Аравии и Пакистана, который способен не только изменить баланс сил на Ближнем Востоке, но и стать серьезной альтернативой НАТО, в который входит страна.

Власти Турции рассматривают вхождение вооруженных сил страны в военный союз между Саудовской Аравией и Пакистаном, который претендует на аналог военного блока стран НАТО, пишет Bloomberg.

В случае создания такого альянса, членами которого станут Турция с одной из крупнейших армий, Саудовская Аравия как самая богатая стран мира, и Пакистан, обладающий ядерным оружием, баланс сил как на Ближнем Востоке, так и за его пределами, может кардинально измениться, отмечает агентство, передает "АиФ".

Саудовская Аравия и Пакистан уже связаны соглашением, подписанным в сентябре 2025 года, которое гласит: любая агрессия против одного из участников союза будет рассматриваться как нападение на всех членов альянса.

Переговоры с Турцией идут успешно, и не исключено, что в ближайшее время Турция тоже станет членом нового оборонного альянса.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
345 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.