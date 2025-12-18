Вернет ли Эрдоган С-400 ради F-35?

В Bloomberg появились сообщения о том, что Реджеп Тайип Эрдоган якобы обсуждал с Владимиром Путиным возвращение России купленных у нее систем ПВО С-400. Американо-турецкие отношения при нынешней администрации Дональда Трампа складываются весьма позитивно, хотя и с определенными нюансами.

Президент США Дональд Трамп не упускает возможности похвалить своего турецкого коллегу Реджепа Тайипа Эрдогана. Он называет президента Турции "сильным" политиком и отмечает его победу в Сирии. Анкара, по мнению, Трампа смогла взять Сирию под свой контроль. В отличие от своего предшественника Джозефа Байдена республиканец не вмешивается во внутренние дела в Турции, не критикует состояние демократии, уголовные дела против мэра Стамбула Экрема Имамоглу и внешнюю политику Анкары. До смены власти в Дамаске серьезным препятствием в двусторонних отношениях была тема Сирии, где США поддерживали курдских ополченцев, однако сейчас Госдеп и Белый дом признают лидерство Турции во влиянии на арабскую республику.

Ситуацию в двусторонних отношениях могла бы испортить Палестина. Эрдоган жестко критикует Израиль, угрожал ему военными операциями в Газе, и турецкая армия чуть не схлестнулась с ЦАХАЛ в Сирии, где Израиль время от времени проводит бомбардировки. Однако вместо осуждения Эрдогана Трамп призывал израильского премьера Биньямина Нетаньяху к разуму и прагматизму. Более того, Турция стала одной из четырех стран наравне с США, Египтом и Катаром, подписавших декларацию о режиме прекращения огня в секторе Газа.

Однако один вопрос по-прежнему остается раздражителем для отношений двух стран. Эрдоган по-прежнему добивается отмены санкций CATSA, наложенных на Турцию за приобретение ею российских систем ПВО С-400. В 2019 году, на первом президентском сроке Трампа, США исключили Турцию из программы производства истребителей F-35. Во время визита Эрдогана в Вашингтон в конце сентября 2025 года Трамп намекнул, что вопрос по самолетам может быть решен. Однако он попросил у гостя взамен перестать покупать российскую нефть.

Трамп хоть и ввел санкции против России, но на данном этапе пытается добиться мирной сделки вокруг Украины. В связи с этим вопрос турецкого нефтяного эмбарго несколько отошел в сторону. Более того, Трамп приветствует стамбульский формат и ценит роль Анкары в качестве посредника между Москвой и Киевом. Но даже теоретически подписание мирной сделки не открывает путь к поставке F-35. Эрдоган продолжает настаивать на отмене санкций, а Белый дом считает, что Турция должна отказаться от С-400.

На днях, согласно сообщениям Bloomberg, обозначились новые пути того, как Турция могла бы решить эту проблему. 17 декабря бизнес-издание написало, что на встрече в Ашхабаде Эрдоган и президент России Владимир Путин обсуждали возврат С-400. Якобы Анкара хочет пойти на данный шаг, чтобы нормализовать отношения с США и НАТО и получить заветные истребители пятого поколения, за производство которых она заплатила в свое время $1,4 млрд.

Ноги инсайдов Bloomberg растут из более раннего заявления посла США в Турции и близкого партнера Трампа по бизнесу Тома Баррака. 5 декабря он сказал, что Турция приблизилась к выводу из эксплуатации С-400. "Я считаю, что эти вопросы будут решены в ближайшие четыре-шесть месяцев", — сказал посол на конференции в Абу-Даби. На вопрос о том, приближается ли Турция к отказу от системы С-400, он ответил "да".

Кремль опроверг, что Путин и Эрдоган обсуждали С-400 в Туркменистане. Со своей стороны Минобороны Турции также как минимум дважды за последние два месяца давало понять, что позиция по российским ЗРК не изменилась. "Никаких новых изменений" по вопросу уже приобретенных российских ЗРК С‑400 нет, и Анкара по‑прежнему не намерена от них отказываться, заявило оборонное ведомство республики 12 декабря. Турция считает санкции США несправедливыми, однако гарантирует, что С-400 не будут интегрированы в натовскую инфраструктуру.

Еще раньше, 29 ноября министр обороны Турции Яшар Гюлер дал понять, что Турция договорилась с США по поводу того, что С-400 останутся в подземных хранилищах, полностью готовые к развертыванию, но будут неактивными и под полным турецким контролем. По словам Гюлера, успехи турецкого истребителя пятого поколения KAAN побудили США пересмотреть позицию: теперь они готовы поставлять Анкаре F-35, хотя сделка все еще без реального прогресса. В то же время Турция отказывается от модернизации 79 своих F-16 усилиями американцев, передав эту задачу TUSAŠ, приобретает 40 новых F-16 за $6,5-7 млрд и активизирует переговоры о закупке Eurofighter после устранения немецких возражений.

В сухом остатке, Турция не будет возвращать назад С-400, но и не станет их эксплуатировать, дабы устранить опасения в Пентагоне и НАТО насчет того, что Россия получит данные о возможностях американских и европейских вооружений через поставленные Анкаре системы. Турция не только создает свои истребители KAAN, но и получила после визита британского премьера Кира Стармера первые европейские образцы Eurofighter. При этом даже отечественные машины KAAN зависят от американских двигателей, поставки которых Конгресс заблокировал.

Возникает вопрос. Если Турция не использует С-400, то почему бы их не вернуть России и не получить F-35? Объяснений здесь может быть несколько.

Во-первых, Трамп может под разными предлогами так и не поставить Турции американские истребители. Будь то из-за блокировки Конгресса или оппозиции союзников в лице Греции и Израиля. Тогда Анкаре придержать российские системы на всякий случай не будет лишним.

Во-вторых, отказ от С-400 выглядит не как выгодна сделка, а как уступка под давлением США. Такой исход нанес бы удар по миджу Эрдогана, который всегда демонстрировал готовность выстоять под внешним напором.

В-третьих, отказ от сделки с Россией нанесет урон по российско-турецким отношениям и подорвет статус Турции в качестве надежного партнера.