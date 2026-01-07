В Турции задержали 77 подозреваемых в терроризме

Силовые структуры Турции задержали 77 человек, подозреваемых в терроризме. Операции прошли в Анкаре, Бурсе и других городах.

Силовики Турции провели операции против организации FETÖ, которая признана террористической в стране. В рамках силовых мероприятий были задержаны 77 человек, поведал глава МВД страны Али Ерликая.

Ерликая сообщил, что 43 человека были арестованы. Операция охватила множество городов Турции, среди них – Бурса, Анкара, Эскишехир, Гиресун, Трабзон.

"Наша борьба с теми, кто посягает на целостность нашего государства и благополучие нашего народа, решительно продолжается"

– Ели Ерликая

Отметим, что в конце прошлого года года в Стамбуле задержали более 100 человек, которых подозревали в связях с террористами.