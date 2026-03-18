Президент и первый вице-президент Азербайджана поделились поздравлениями с праздником Рамазан

Сегодня, в день праздника Рамазан, президент Азербайджана Ильхам Алиев поделился публикацией с поздравлением с этим праздником.

"Уважаемые соотечественники! Сердечно поздравляю вас с благословенным праздником Рамазан, передаю всем вам свои наилучшие пожелания. Да примет Аллах ваш пост и молитвы. С праздником Рамазан!"

– Ильхам Алиев

Публикация с поздравлением была сделана и на страницах первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиевой в соцсетях.

"Поздравляю весь народ Азербайджана и мусульман мира по случаю священного праздника Рамазан! Да примет Аллах ваши молитвы и пост, дарует каждому здоровье и счастье, а нашему миру — мир и безопасность!"

– Мехрибан Алиева