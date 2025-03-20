В Невинномысске будут перерабатывать отходы алюминия

В ставропольском Невинномысске построят завод по переработке алюминиевого вторсырья, который будет выпускать до 2 тысяч тонн в год нужного стране металла.

Вскоре территорию опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) в Невинномысске (Ставропольский край) заработает новый завод, который будет перерабатывать в металл алюминиевые отходы, сообщили в пресс-службе главы и правительства региона.

"Согласовано обращение компании "Алюсед" об организации производства по переработке вторичного алюминия мощностью 2 тыс т в год. Сырьем для переработки станут отходы, образующиеся в рамках производственных циклов предприятий алюминиевой отрасли"

- сообщение пресс-службы

Проект стоимостью свыше 220 млн рублей рассматривала специальная комиссия под председательством губернатора края Владимира Владимирова, введен в строй он будет в течение двух лет, передает "Это Кавказ".

Также комиссия поддержала изменения в проектах семи действующих резидентов ТОСЭР, на территории которой сейчас работаю 53 компании, добавили в пресс-службе.

