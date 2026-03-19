В СМИ сообщили данные о потерях США в войне против Ирана

ABC News: армия США потеряла свыше 200 человек ранеными с начала военного конфликта с Ираном.

Телеканал ABC News обнародовал обновленные данные по потерям армии США в военном конфликте с Ираном. По информации СМИ, ранения получили 232 американских военных с момента начала операции "Эпическая ярость". 

По информации медиа, большинство военных получили ранения головы. При это более 200 военнослужащих прошли лечение и вернулись в строй. Около 10 военных имеют тяжелые ранения и находятся в госпиталях. 

Ранее в CENTCOM заявили, что потери армии США убитыми за первую неделю конфликта составили 7 человек. 

