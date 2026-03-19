Через аэропорт Абхазии прошло грузов на 417 млн рублей

Абхазия в 2025 году осуществила грузовых перевозок воздушным транспортом на сумму 417 млн рублей, сообщил заместитель председателя Государственного таможенного комитета республики Темыр Дгебия.

"Перемещение товаров воздушным транспортом для Республики Абхазия является новым направлением, связанным с возобновлением работы Международного аэропорта "Сухум""

– Темыр Дгебия

Воздушная гавань в Абхазии была запущена в мае 2025 года, с этого времени было выполнено 604 авиарейса, перевезено 126,5 тыс человек.

Основной поток грузов Абхазия перевозит автомобильным транспортом: в прошлом году такие грузоперевозки достигли 46,6 млрд рублей, по железной дороге было перевезено грузов на 8,2 млрд рублей, по морю – на 5,1 млрд рублей.