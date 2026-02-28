Роспотребнадзор следит за радиацией в Дагестане из-за войны в Иране

В Республике Дагестан ежедневно проводят мониторинг уровня радиации в связи с обострением военной ситуации на Ближнем Востоке.

Роспотребнадзор организовал ежедневный радиационный мониторинг в Дагестане по причине военного столкновения США, Израиля и Ирана. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова на коллегии ведомства.

Она заявила о том, что радиационная безопасность является одним из самых актуальных вопросов в наше время.

"Радиационная безопасность сегодня становится крайне громкой темой. Конечно, у нас постоянно в поле зрения "Фукусима", конечно же, Запорожская АЭС и новые вызовы – это Иран, теперь уже постоянно идущие (замеры – ред.) в Дагестане"

– Анна Попова

Глава Роспотребнадзора отметила, что в Дагестане высокие риски авиационного инцидента, в настоящее время мониторинг уровня радиации там проводится три раза в день.

Сохранение здоровья людей, где не допущено облучение выше установленных норм уже является значимым результатом проведенной работы, подчеркнула Попова.