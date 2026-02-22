Товарооборот России и Грузии вырос на 0,5% с начала года

© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Товарооборот России и Грузии вырос в первые два месяца года на 0,5% в годовом исчислении и составил $418,4 млн, информирует Национальная служба статистики Грузии.

Сообщается, что РФ вошла в тройку самых крупных грузинских партнеров в торговой сфере. За этот период российская доля в объеме внешней торговли составила 11,9%.

Среди лидеров – торговых партнеров Грузии также были отмечены Турция и Китай, товарооборот с которыми составил $500 млн и $457 млн соответственно.

В январе-феврале 2026 года грузинский экспорт в Россию составил $92 млн (вырос на 28% по сравнению с прошлым годом), а импорт – $326 млн (снизился на 5,4%).

Самыми импортируемыми товарами в Грузию из России стали пшеница, электроэнергия, сульфированные производные углеводородов, а лидерами экспорта из Грузии в Россию – вино, минеральные воды, фрукты и орехи.

