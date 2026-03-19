Безопасность на Ближнем Востоке обсудили Байрамов и Саидов

Глава азербайджанского МИД созвонился сегодня с коллегой из Узбекистана. Одной из обсуждаемых тем стали последние события на Ближнем Востоке.

В пятницу, 20 марта, состоялся телефонный разговор глав МИД Азербайджана и Узбекистана. Об этом сказано в заявлении, распространенном азербайджанским внешнеполитическим ведомством.

В ходе беседы Джейхун Байрамов и Бахтиер Саидов поговорили о вопросах сотрудничества между двумя странами. Министры выразили глубокую обеспокоенность усилением напряженности в регионе, отметим, что военная эскалация угрожает не только региональной безопасности, но и глобальной стабильности.

Стороны обратили также внимание на важность наращивания усилий по обеспечению стабильности на Ближнем Востоке.

Помимо этого, главы МИД поздравили друг друга с праздниками Рамазан и Новруз, пожелав дальнейшего укрепления единства и взаимодействия между Баку и Ташкентом.