Вестник Кавказа

Безопасность на Ближнем Востоке обсудили Байрамов и Саидов

Дым от пожара
© Фото: Вера Ромашкина/ “Вестник Кавказа“
Глава азербайджанского МИД созвонился сегодня с коллегой из Узбекистана. Одной из обсуждаемых тем стали последние события на Ближнем Востоке.

В пятницу, 20 марта, состоялся телефонный разговор глав МИД Азербайджана и Узбекистана. Об этом сказано в заявлении, распространенном азербайджанским внешнеполитическим ведомством.

В ходе беседы Джейхун Байрамов и Бахтиер Саидов поговорили о вопросах сотрудничества между двумя странами. Министры выразили глубокую обеспокоенность усилением напряженности в регионе, отметим, что военная эскалация угрожает не только региональной безопасности, но и глобальной стабильности.

Стороны обратили также внимание на важность наращивания усилий по обеспечению стабильности на Ближнем Востоке.

Помимо этого, главы МИД поздравили друг друга с праздниками Рамазан и Новруз, пожелав дальнейшего укрепления единства и взаимодействия между Баку и Ташкентом.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
570 просмотров

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.