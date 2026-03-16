В США не считают необходимым сопровождать суда в Ормузском проливе

СМИ пишут, что представители американского Пентагона утверждают об отсутствии условий для военного сопровождения судов на территории Ормузского пролива.

В настоящее время условий для сопровождения судов через Ормузский пролив военными кораблями нет, об этом сообщает газета Financial Times со ссылкой на одного из представителей Пентагона.

"Единое руководство заявляет, что в настоящее время просто нет условий для начала операции по сопровождению"

– источник

Напомним, ранее стало известно о том, что президент США Дональд Трамп выдвинул инициативу совместно с несколькими странами создать коалицию для патрулирования в проливах и обеспечения безопасности в Ормузском проливе.

Позднее ряд стран, такие как Великобритания и Германия, отклонили это предложение. Американский президент призывал Китай, Францию, Японию, Южную Корею прислать военные корабли в Ормузский пролив.