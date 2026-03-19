Иран начал брать деньги за проход через Ормузский пролив

Иран начал взимать плату за проход судов через Ормузский пролив. Об этом сообщают источники.

Для одобренных перевозчиков организован "безопасный коридор". Один из операторов заплатил примерно $2 млн, чтоб его танкер прошел через пролив.

В общей сложности по данной схеме прошли уже почти 10 судов. При этом неизвестно, сколько из них заплатили деньги. В ряде случаев имело место дипломатическое вмешательство.

Согласно информации, "безопасный коридор" – маршрут через территориальные воды Ирана около острова Ларак, где представители Ирана проводят визуальную идентификацию судов. Доступ к нему предоставляется только после согласования с Исламской Республикой.