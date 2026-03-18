Вестник Кавказа

ЦРУ: у обогащенного Ираном урана нет гражданского предназначения

Знак радиации
© Фото: Вера Ромашкина/ "Вестник Кавказа"
Уран, который в Иране обогатили до 60%, можно использовать исключительно в военных целях, такое заявление сделал глава ЦРУ.

Обогащенный уран в Иране имеет только военное предназначение, возможностей мирного применения такого урана нет, сообщил директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Джон Рэтклифф.

По словам Рэтклиффа, в американской разведке считают, что у Ирана имеет большой запас высоко обогащенного урана, несмотря на фетву аятоллы, запрещающую создание ядерной бомбы.

"Иран обладает по меньшей мере 440 кг обогащенного до оружейной степени в 60% урана. У него нет гражданского предназначения. Единственное, для чего его можно использовать, - это для разработки ядерного оружия"

– Джон Рэтклифф

Такое заявление он сделал на слушаниях с участием глав ключевых  спецслужб США в спецкомитете в Конгрессе.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
575 просмотров

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.