ЦРУ: у обогащенного Ираном урана нет гражданского предназначения

Обогащенный уран в Иране имеет только военное предназначение, возможностей мирного применения такого урана нет, сообщил директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Джон Рэтклифф.

По словам Рэтклиффа, в американской разведке считают, что у Ирана имеет большой запас высоко обогащенного урана, несмотря на фетву аятоллы, запрещающую создание ядерной бомбы.

"Иран обладает по меньшей мере 440 кг обогащенного до оружейной степени в 60% урана. У него нет гражданского предназначения. Единственное, для чего его можно использовать, - это для разработки ядерного оружия"

– Джон Рэтклифф

Такое заявление он сделал на слушаниях с участием глав ключевых спецслужб США в спецкомитете в Конгрессе.