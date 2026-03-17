Аллахшукюр Пашазаде отправится на похороны Илии II

Шейх-уль-ислам Аллахшукюр Пашазаде примет участие в похоронах Илии II, о чем он заявил после праздничного намаза в бакинской мечети Тезепир.

Глава Управления мусульман Кавказа отметил, что накануне уже посетил посольство Грузии, чтобы официально выразить соболезнования.

"Илия II был моим другом"

- Аллахшукюр Пашазаде

Католикос-Патриарх всея Грузии Илия II скончался в тбилисской клинике на 94-м году жизни, в стране объявлен государственный траур. Он непрерывно возглавлял Грузинскую православную церковь 49 лет. При нем в столице возвели крупнейший храм страны - кафедральный собор Святой Троицы. Похороны пройдут 22 марта, траурная церемония состоится в Сионском соборе.