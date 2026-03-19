Роспотребнадзор взял под полный контроль черноморское побережье России

Глава Роспотребнадзора рассказала о работе на побережье Черного моря и усилиях, которые позволили взять под контроль все побережье и получить информацию о состоянии пляжей.

Черноморское побережье России находит под контролем Роспотребнадзора, об этом рассказала на расширенном заседании глава ведомства Анна Попова.

Прежде всего она сообщила, что работа на побережье после выбросов в море мазута из-за крушения танкеров проводилась совместными усилиями специалистов из разных регионов, брались пробы воды и грунта, проводился анализ.

"Все это позволило обеспечить полный контроль на всей территории черноморского побережья Российской Федерации и побережья Азовского моря и обеспечить летний отдых, качественный, безопасный, но и вместе с тем получить значимые данные о состоянии пляжных территорий"

– Анна Попова

Ранее стало известно о планах по открытию в Анапе нескольких пляжей к летнему сезону 2026 года.