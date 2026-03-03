Астана получила все экспертизы для технического расследования крушения самолета AZAL

В Казахстане получили все результаты экспертиз, требующиеся для технического расследования трагедии с самолетом "Азербайджанских авиалиний" в декабре 2024 года, рассказал вице-премьер Казахстана Канат Бозумбаев.

Политик уточнил, что расследование продолжается. Результаты экспертиз получены от производителей оборудования – GPS-трекеров, оборудования для навигации, а также самого самолета.

В данный момент, указал Бозумбаев, подводятся итоги – их предполагается согласовать с участниками комиссии, в составе которой работают эксперты, представляющие Азербайджан, Казахстан и Россию, а также компанию Embraer и международное агентство гражданской авиации.

"В соответствии с международными стандартами Казахстан в ближайшие несколько месяцев должен подвести итоги. Это что касается технической части"

– Канат Бозумбаев