Иран заявил об ударе по стратегическим объектам в Израиле

Масштабная атака иранских беспилотников совершена на территорию Израиля. Целями ударов стали Министерство национальной безопасности, 13-й телеканал и топливозаправщики в аэропорту Бен-Гурион, передает Государственная телерадиокомпания Ирана IRIB.

"Сегодня утром масштабная атака беспилотников была осуществлена на места базирования топливозаправщиков израильской армии в аэропорту Бен-Гурион, министерство внутренней безопасности в оккупированном Иерусалиме и 13-й телеканал в Тель-Авиве"

– сообщение IRIB

В заявлении отмечается, что стратегические самолеты-заправщики, базирующиеся в аэропорту Бен-Гурион, играют важную роль в обеспечении авиаударов по Ирану и связанным с ним силам.

В КСИР добавили, что вооруженные силы Ирана, опираясь на поддержку населения, намерены продолжать действия по защите страны