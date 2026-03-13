В Иране ударами США и Израиля повреждены 56 объектов культурного наследия

Как минимум 56 памятников культурного наследия пострадали на территории Ирана вследствие военных действий Израиля и США против Исламской Республики, сообщают СМИ.

Агентство WANA сообщает о серьезном ущербе культурному наследию Ирана. В результате совместной военной операции США и Израиля против Ирана повреждены по меньшей мере 56 объектов культурного наследия мирового значения.

В список пострадавших объектов вошли дворец Голестан в Тегеране, а также дворец Чехель-Сотун и мечеть Масджед-е-Джами в Исфахане.

Кроме того, значительный ущерб нанесен историческим зданиям в городах Бушер и Керманшах, в провинции Лурестан и долине Хорремабад.

Ранее информацию о повреждении объектов мирового наследия в Иране подтвердила организация ЮНЕСКО. Специалисты подчеркнули, что взрывы в правительственных зданиях вблизи культурных зон привели к серьезным потерям.

Эксперты ведут мониторинг ситуации в регионе для обеспечения защиты ценностей. В ЮНЕСКО напомнили, что такие исторические памятники защищены международным правом и Гаагской конвенцией от 1954 года, а также Конвенцией об охране всемирного наследия 1972 года.

