Набиуллина назвала причины ослабления курса рубля

В последнее время курс российской валюты несколько снизился, факторы, которые ослабили рубль, назвала глава ЦБ РФ.

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина на пресс-конференции в пятницу поделилась причинами ослабления курса российского рубля.

Прежде всего она отметила, что не стоит говорить о том, что сложился устойчивый тренд на ослабление курса рубля, курс в целом находится примерно в том диапазоне, в котором он был в 2025 году.

"Последнее ослабление, которое мы видели, на наш взгляд, связано с сочетанием двух факторов. Я бы их не назвала фундаментальными, но двух факторов. Первое - была очень низкая цена нефть в январе и феврале"

– Эльвира Набиуллина

Она пояснила, что влияние нефтяных котировок на курс становится заметно примерно через два месяца, поэтому текущий курс связан с январскими ценами на нефть.

"И это сочетание со вторым фактором - приостановкой действия бюджетного правила, потому что в обычной ситуации, если цена падает ниже базовой цены, то происходит продажа валюты из ФНБ, которая частично компенсирует эти эффекты. Этого не произошло, поэтому мы это видели"

– Эльвира Набиуллина

Также глава регулятора подчеркнула, что сегодня при решении о снижении уровня ключевой ставки "валютный курс не был значимым фактором".