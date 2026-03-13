Набиуллина назвала причины ослабления курса рубля

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина на пресс-конференции в пятницу поделилась причинами ослабления курса российского рубля.
Прежде всего она отметила, что не стоит говорить о том, что сложился устойчивый тренд на ослабление курса рубля, курс в целом находится примерно в том диапазоне, в котором он был в 2025 году.
"Последнее ослабление, которое мы видели, на наш взгляд, связано с сочетанием двух факторов. Я бы их не назвала фундаментальными, но двух факторов. Первое - была очень низкая цена нефть в январе и феврале"
– Эльвира Набиуллина
Она пояснила, что влияние нефтяных котировок на курс становится заметно примерно через два месяца, поэтому текущий курс связан с январскими ценами на нефть.
"И это сочетание со вторым фактором - приостановкой действия бюджетного правила, потому что в обычной ситуации, если цена падает ниже базовой цены, то происходит продажа валюты из ФНБ, которая частично компенсирует эти эффекты. Этого не произошло, поэтому мы это видели"
– Эльвира Набиуллина
Также глава регулятора подчеркнула, что сегодня при решении о снижении уровня ключевой ставки "валютный курс не был значимым фактором".