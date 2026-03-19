США хотят использовать остров Харк для давления на Иран – СМИ

СМИ пишут, что американский президент Дональд Трамп стремится оказывать еще большее давление на Иран, не исключая блокаду острова Харк, а также другие возможные сценарии.

В Белом доме в настоящее время изучают различные сценарии еще более негативного влияния на Иран, сообщает информационный портал Axios со ссылкой на источники.

Согласно публикации, Дональд Трамп даже рассматривает такой вариант, как полный контроль над островом Харк или его блокада, с целью заставить иранскую сторону возобновить работу Ормузского пролива.

Как сообщают источники, Соединенные Штаты не могут закончить конфликт на собственных условиях, пока над Ормузским проливом существует полный контроль со стороны Тегерана.

Остров Харк, расположенный примерно в 15 милях от побережья, обеспечивает до 90% иранского нефтяного экспорта, обладание им позволит США обеспечить безопасность для своих военных, утверждает источник.

"Нам нужен примерно месяц, чтобы еще сильнее ослабить иранцев ударами, захватить остров, а затем взять их за горло и использовать это в переговорах" – источник

Как пишет Axios, Вашингтон серьезно рассматривает вариант оккупации острова сухопутными силами. В то же время, рассматривается сценарий и морской блокады с недопуском танкеров к острову.