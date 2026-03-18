В Грузии могут канонизировать Католикоса-Патриарха Илию II

Грузинская православная церковь (ГПЦ) планирует официально обсудить возможность канонизации Католикоса-Патриарха Илии II из-за всенародной любви к нему и случаев чудесного исцеления людей. Такую информацию предоставил митрополит Ахалкалаки, Кумудро и Кари владыка Николоз.

"Не далек тот день, когда мы поставим вопрос о канонизации его святейшества"

- Владыка Николоз

Напомним, Католикос-Патриарх Илия II возглавлял грузинскую церковь с 1977 года. За время его правления число епархий выросло с 15 до 47, а в столице Грузии был построен крупнейший собор Святой Троицы.

Илия II скончался 17 марта, похороны пройдут 22 марта в Тбилиси. В этот же день в полдень панихида по Католикосу-Патриарху состоится в Москве в храме великомученика Георгия Победоносца, который расположен на улице Большая Грузинская.