Иран через границу с Арменией покинули граждане 52 стран

Воспользовавшись открытым маршрутом через Армению Иран с начала конфликта покинули граждане 52 стран, сообщил сегодня в Маскате министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян.

С начала войны против Ирана, развязанной США и Израилем, маршрутом из ИРИ через Армению воспользовались граждане 52 стран, сообщил сегодня на встрече с главами армянских диппредставительств в арабских странах, которая прошла в столице Омана Маскате, министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян, сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства Армении.

"Ирано-армянскую границу использовали дипломаты многих стран, работники других учреждений, а также обычные граждане. Интересная цифра к сведению: граждане 52 стран воспользовались территорией Армении, чтобы выйти из сложившейся ситуации. Думаю, это ощутимый показатель"

- Арарат Мирзоян,

В некоторых случаях покидающим страну понадобились визы, в некоторых – нет, однако армянские власти пошли навстречу людям, максимально упростив этот процесс, отметил министр, передает Sputnik Армения.

В то же время есть и те, кто не желает покидать страны, которые подвергаются ударам. Большей частью это студенты, которые хотят продолжить обучение, а также работающие граждане, связанные договорными обязательствами.

