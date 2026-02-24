Иран через границу с Арменией покинули граждане 52 стран

С начала войны против Ирана, развязанной США и Израилем, маршрутом из ИРИ через Армению воспользовались граждане 52 стран, сообщил сегодня на встрече с главами армянских диппредставительств в арабских странах, которая прошла в столице Омана Маскате, министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян, сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства Армении.
"Ирано-армянскую границу использовали дипломаты многих стран, работники других учреждений, а также обычные граждане. Интересная цифра к сведению: граждане 52 стран воспользовались территорией Армении, чтобы выйти из сложившейся ситуации. Думаю, это ощутимый показатель"
- Арарат Мирзоян,
В некоторых случаях покидающим страну понадобились визы, в некоторых – нет, однако армянские власти пошли навстречу людям, максимально упростив этот процесс, отметил министр, передает Sputnik Армения.
В то же время есть и те, кто не желает покидать страны, которые подвергаются ударам. Большей частью это студенты, которые хотят продолжить обучение, а также работающие граждане, связанные договорными обязательствами.
Напомним, ранее мы писали о том, что в скором времени в столице Султаната Оман Маскате официально откроется посольство Армении – торжественная церемония открытия новой дипмиссии запланирована в ходе трехдневного рабочего визита в страну министра иностранных дел Армении Арарата Мирзояна, который стартует 17 марта.