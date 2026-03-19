Хаменеи опроверг информацию об атаках на Оман и Турцию

Верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи заявил, что ВС ИРИ не наносили удары по Турции и Оману. По словам Хаменеи, у Тегерана хорошие отношения с этими странами.

"Террористические акты, произошедшие в Турции и Омане, не были совершены иранской армией"

– Моджтаба Хаменеи

Ранее в Минобороны Турции опровергли сообщения о новых ударах по территории страны, которые якобы были нанесены Ираном. Отметим, что в начале марте иранская ракета была зафиксирована на юге Турции.