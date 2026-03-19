Вестник Кавказа

Хаменеи опроверг информацию об атаках на Оман и Турцию

© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Моджтаба Хаменеи выступил с опровержением сообщений об ударах Ирана по Турции и Оману.

Верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи заявил, что ВС ИРИ не наносили удары по Турции и Оману. По словам Хаменеи, у Тегерана хорошие отношения с этими странами. 

"Террористические акты, произошедшие в Турции и Омане, не были совершены иранской армией"

– Моджтаба Хаменеи

Ранее в Минобороны Турции опровергли сообщения о новых ударах по территории страны, которые якобы были нанесены Ираном. Отметим, что в начале марте иранская ракета была зафиксирована на юге Турции. 

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
780 просмотров

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.