Иран атаковал более двух десятков локаций в Израиле

Иран нанес удары по 25 локациям в израильских городах Тель-Авиве и Хайфа. Об этом рассказали 20 марта в Корпусе стражей исламской революции Ирана (КСИР).

"Ракеты "Хорремшахр 4" и "Гадр" с несколькими боеголовками... поразили 25 точек в Хайфе и Тель-Авиве"

– КСИР

Комментируя 68-ю волну атак на Соединенные Штаты и Израиль, иранские военные сообщили, что нанесли удары по американским базам в странах Ближнего Востока с помощью нескольких десятков беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

Напомним, с конца февраля США и Израиль совершают атаки на объекты, которые находятся в Иране. В ответ Исламская Республика наносит удары по территории еврейского государства и американским базам на Ближнем Востоке.