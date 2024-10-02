Голикова: диабет в России может превратиться в эпидемию

© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Эпидемия сахарного диабета угрожает России, распространенность этого заболевания серьезно беспокоит Роспотребнадзор.

Ситуация в России с распространением сахарного диабета такова, что может случиться эпидемия, следует из заявления вице-премьера РФ Татьяны Голиковой на расширенном заседании коллегии Роспотребнадзора.

"Мы видим по другим показателям (...) речь идет о показателях распространенности сахарного диабета, болезнь угрожает превратиться в эпидемию. И показатели, которые мы сейчас фиксируем по итогам 2025 года, они вызывают у нас серьезное беспокойство"

– Татьяна Голикова

Она отметила, что во многом распространенность этого заболевания в России связана с поведением и пищевыми привычками россиян.

Диабет – эндокринное заболевание при котором наблюдается повышенный уровень глюкозы в крови.

