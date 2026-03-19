Несколько тысяч морпехов США прибудут в ближайшие дни на Ближний Восток

США направляют несколько тысяч морпехов в страны Ближнего Востока. Они прибудут в регион в ближайшее время.

Экспедиционный корпус морской пехоты Соединенных Штатов численностью 2,5 тыс человек прибудет в ближайшие дни на Ближний Восток.

По данным портала Axios, еще два формирования схожей численности направятся в регион.

Источник отметил, что Корпус морской пехоты США может быть задействован в эвакуации сотрудников посольств в странах Ближнего Востока, а также в операциях в отношении иранского острова Харк.

Напомним, ранее Госдеп США призвал сотрудников посольство в странах Ближнего Востока подготовиться к потенциальным угрозам и рассмотреть возможность принятия дополнительных мер безопасности в связи с проведением операции против Ирана.