Вестник Кавказа

Несколько тысяч морпехов США прибудут в ближайшие дни на Ближний Восток

Вид Маската
© Фото: Вера Ромашкина/ “Вестник Кавказа“
США направляют несколько тысяч морпехов в страны Ближнего Востока. Они прибудут в регион в ближайшее время.

Экспедиционный корпус морской пехоты Соединенных Штатов численностью 2,5 тыс человек прибудет в ближайшие дни на Ближний Восток.

По данным портала Axios, еще два формирования схожей численности направятся в регион.

Источник отметил, что Корпус морской пехоты США может быть задействован в эвакуации сотрудников посольств в странах Ближнего Востока, а также в операциях в отношении иранского острова Харк.

Напомним, ранее Госдеп США призвал сотрудников посольство в странах Ближнего Востока подготовиться к потенциальным угрозам и рассмотреть возможность принятия дополнительных мер безопасности в связи с проведением операции против Ирана.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
1125 просмотров

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.