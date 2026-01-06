В Европе видят опасность миграционного кризиса в связи с войной в Иране

Миграционный кризис грозит ЕС в связи с текущим конфликтом на Ближнем Востоке. Евросоюз намерен мобилизовать усилия, чтобы ситуация не привела к потоку мигрантов в страны союза.

Потоки мигрантов могут устремиться в Европейский союз в связи с военной агрессией США и Израиля против Ирана, такую вероятность обсудили участники саммита ЕС по Ближнему Востоку.

В 2015 году в ЕС за год прибыло более 1 млн мигрантов, сейчас есть опасность, что миграционный кризис повторится в связи с ситуацией на Ближнем Востоке. При этом Европа на намерена приветствовать беженцев, в планах ЕС принять меры, чтобы не допустить нелегальных мигрантов в Евросоюз.

На саммите участники отметили, что несмотря на то, что иранская война еще не привела к потокам мигрантов в Евросоюз, "ЕС должен поддерживать высокий уровень бдительности".

"На основании уроков миграционного кризиса 2015 года, чтобы избежать аналогичной ситуации, ЕС готов полностью мобилизовать свои дипломатические, законодательные, оперативные и финансовые инструменты, чтобы предотвратить неконтролируемые миграционные потоки в ЕС"

– заявление