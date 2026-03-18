Аракчи призвал Лондон не поддерживать Вашангтон и Тель-Авив

Аббас Аракчи
© Фото: IRNA
Министр иностранных дел Ирана созвонился со своей британской коллегой и потребовал ее отказаться от поддержки действий США и Израиля против Тегерана.

Глава внешнеполитического ведомства Ирана Аббас Аракчи провел телефонный разговор с министром иностранных дел Великобритании Иветт Купер, сообщила пресс-служба иранского МИД.

Аббас Аракчи потребовал от своей британской коллеги воздержаться от поддержки войны США и Израиля против Ирана, подчеркивается в официальном сообщении.

"Аракчи потребовал, чтобы британские власти воздержались от любого сотрудничества с США и Израилем, в вопросах предоставления военной и медийной помощи"

– пресс-служба МИД ИРИ

Также глава иранского МИД резко раскритиковал Лондон за предоставление баз США, назвав это "не иначе как соучастие в агрессии против Тегерана".

Кроме того, стороны обсудили судоходство в Ормузском проливе, сообщила пресс-служба. Аббас Аракчи вновь подчеркнул, что фактическая блокировка пролива связана исключительно с атаками против Ирана и все нормализуется только в случае их прекращения.

Для Тегерана исключительно важно, чтобы окончание войны сопровождалось гарантиями того, что удары по территории Ирана не повторятся, отметил министр иностранных дел страны.

Напомним, ранее министр Соединенного Королевства Кир Стармер сообщил о том, что Соединенные Штаты начали использовать базы Великобритании в операции против Ирана.

