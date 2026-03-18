Азербайджан обеспечил эвакуацию почти трех тысяч человек из Ирана

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Согласно официальным данным, из Ирана началась массовая эвакуация людей. Из-за военных действий в Азербайджан из Ирана эвакуированы граждане 75 стран.

За период с 28 февраля по 20 марта из Ирана в Азербайджан эвакуировали 2 853 человека, передают официальные источники. 

Среди них 470 человек являются гражданами Азербайджана.

В число вывезенных из зоны конфликта также вошли граждане России, стран Кавказа и Центральной Азии. В частности, границу пересекли 323 россиянина, 184 гражданина Таджикистана, 16 граждан Грузии, 14 узбекистанцев, 11 казахстанцев и два гражданина Кыргызстана.

Напомним, что военная операция США и Израиля против Ирана началась 28 февраля. В результате этих боевых действий погибли верховный лидер Ирана Али Хаменеи и ряд чиновников. В ответ КСИР нанес ракетные удары по Израилю. американским базам в Персидском заливе и соседних арабских странах. После этого началась массовая эвакуация в Азербайджан через пограничный пункт "Астара".

