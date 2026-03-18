Поставки трубопроводного газа из РФ в Турцию снизились в начале года

За первый месяц текущего года РФ направила в Турцию 2,7 млрд кубометров газа по "Турецкому потоку" и "Голубому потоку". Этот показатель ниже прошлогоднего на 3%, передает ТАСС.

Отметим, что в прошлом году в Турцию по газопроводам поступило 21,16 млрд куб м "голубого топлива" из России, что превысило данные 2024 года на 0,4%. При этом потребление газа в Турции выросло за год на 13% и достигло рекордного уровня 64 млрд куб м.