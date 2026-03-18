Глава Управления мусульман Кавказа призвал к миру стороны конфликта на Ближнем Востоке

Возглавляющий Управление мусульман Кавказа шейх-уль-ислам Аллахшукюр Пашазаде прокомментировал резкую эскалацию ситуации на Ближнем Востоке. Соответствующее заявление он сделал после праздничной молитвы, которая прошла в мечети Тезепир по случаю праздника Рамазан.
Пашазаде обратил внимание на то, что война отражается прежде всего на народах, и поэтому, подчеркнул религиозный деятель, сторонам необходимо перейти к языку дипломатии.
"Мой призыв – прекратить войну и сесть за стол переговоров. Стороны должны стараться прийти к общему знаменателю путем переговоров друг с другом"
– Аллахшукюр Пашазаде
Глава Управления мусульман Кавказа пояснил, что такие противостояния не заканчиваются никогда. С другой стороны, чем раньше стороны перейдут к диалогу, тем скорее они смогут прийти к позитивным результатам.