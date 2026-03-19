Ильхам Алиев и Шахбаз Шариф поздравили друг друга с Рамазаном

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф провели телефонный разговор, обменялись теплыми поздравлениями по случаю Рамазана, а также детально обсудили двустороннее партнерство и ситуацию на Ближнем Востоке.

Политики поздравили друг друга со священным праздником Рамазан, пожелав народам Азербайджана и Пакистана процветания и новых успехов.

Стороны выразили удовлетворение развитием дружественных отношений между двумя странами. Они также провели обмен мнениями о перспективах сотрудничества и будущих контактах.

В ходе беседы лидеры отдельно обсудили ситуацию на Ближнем Востоке и подчеркнули необходимость скорейшего политического урегулирования напряженности.