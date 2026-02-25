Савельев: развитие МТК "Север-Юг" – приоритет России

В число российских приоритетов входит развитие международного маршрута "Север-Юг", об этом сообщил вице-премьер РФ Савельев.

Вице-премьер РФ Виталий Савельев в рамках доклада о реализации и развитии основных проектов в сфере транспорта на итоговой коллегии Минтранса сообщил, что в список приоритетных входит проект развития международного транспортного коридора (МТК) "Север-Юг".

"Еще одним приоритетным проектом для нашей страны является развитие международного транспортного коридора "Север-Юг"

– Виталий Савельев

Он поделился предварительными данными по грузоперевозкам по данному маршруту за минувший год: было перевезено около 21,5 млн т грузов – 13,5 млн т по западному маршруту МТК, более 7,5 млн т – по траснскаспийскому маршруту, более 0,5 млн т – по восточному.

"Север-Юг" и иранская война

Главный редактор журнала "Национальная оборона", военный аналитик Игорь Коротченко в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" обратил внимание на крайнюю неопределенность перспектив развития МТК "Север-Юг" в настоящее время, пока США и Израиль наносят ракетно-бомбовые удары по объектам в Иране, в том числе по транспортной инфраструктуре.

"Трудно говорить о тех или иных задачах развития "Север-Юга" в условиях ведения боевых действий против Ирана. Ситуация сейчас настолько неопределенная, что попросту невозможно что-либо прогнозировать по перспективам "Север-Юга", где ключевым элементом является портовая инфраструктура Ирана", - подчеркнул он.

"По сути, что-либо говорить о продолжении реализации проекта "Север-Юг" можно будет только после завершения военной фазы конфликта и появления понимания дальнейшего развития ситуации. Важно, что для разрешения кризисной ситуации в зоне Персидского залива понадобятся политико-дипломатических действия, о которых сегодня, пока идет война, не приходится еще говорить", - добавил Игорь Коротченко.