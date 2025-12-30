Прилавки российских магазинов пополнят продукты со Ставрополья

В скором времени в российские торговые сети поступят новые товары 20 ставропольских производителей: ассортимент магазинов страны пополнят кавказские хлебобулочные изделия и копченая форель, а также джемы, соусы, сыры, снеки и лимонады.

Ставропольские производители продуктов питания будут сотрудничать с федеральными торговыми сетями, поставляя свою продукцию на прилавки российских регионов, сообщил глава городской администрации Иван Ульянченко.

"Более 20 соглашений о поставках товаров местного производства в торговые залы крупнейших российских ритейлеров было заключено по результатам большой торгово-закупочной сессии, которую мы проводим на своих площадках, чтобы помочь местным производителям в расширении рынков сбыта и популяризации их продукции"

- Иван Ульянченко

Ассортимент товаров на полках крупных сетевых магазинов пополнится ставропольской копченой форелью, недорогими и вкусными хлебобулочными изделиями, сырами, снеками, джемами и конфитюрами, а также лимонадами, поведал чиновник, передает портал "Это Кавказ".

Всего в прошедшей торгово-закупочной сессии приняли участие более 40 товаропроизводителей Ставропольского края, такие мероприятия помогают местным компаниям увеличить объемы продукции и повысить узнаваемость ставропольских брендов в других регионах, добавил Ульянченко.

