Прилавки российских магазинов пополнят продукты со Ставрополья

© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В скором времени в российские торговые сети поступят новые товары 20 ставропольских производителей: ассортимент магазинов страны пополнят кавказские хлебобулочные изделия и копченая форель, а также джемы, соусы, сыры, снеки и лимонады.

Ставропольские производители продуктов питания будут сотрудничать с федеральными торговыми сетями, поставляя свою продукцию на прилавки российских регионов, сообщил глава городской администрации Иван Ульянченко.

"Более 20 соглашений о поставках товаров местного производства в торговые залы крупнейших российских ритейлеров было заключено по результатам большой торгово-закупочной сессии, которую мы проводим на своих площадках, чтобы помочь местным производителям в расширении рынков сбыта и популяризации их продукции"

- Иван Ульянченко

Ассортимент товаров на полках крупных сетевых магазинов пополнится ставропольской копченой форелью, недорогими и вкусными хлебобулочными изделиями, сырами, снеками, джемами и конфитюрами, а также лимонадами, поведал чиновник, передает портал "Это Кавказ".

Всего в прошедшей торгово-закупочной сессии приняли участие более 40 товаропроизводителей Ставропольского края, такие мероприятия помогают местным компаниям увеличить объемы продукции и повысить узнаваемость ставропольских брендов в других регионах, добавил Ульянченко.

Напомним, ранее мы писали о том, что Фонд Росконгресс объявил новые даты проведения Кавказского инвестиционного форума он пройдет на Ставрополье с 28 по 30 апреля вместо ранее озвученных дат во второй половине мая. Трехдневная программа форума объединит в себе тематические сессии, дискуссии и практические кейсы: тематические сессии будут посвящены развитию АПК, промышленности и энергетики, транспорта и логистики, цифровых технологий, а также туризма на Северном Кавказе.

