Из Владикавказа на курорт "Мамисон" будут ходить рейсовые автобусы

Уже с этого понедельника туристам добраться на курорт "Мамисон" из Владикавказа станет намного проще: власти курорта вводят новый ежедневный автобусный маршрут, который раньше ходил лишь по выходным.

В понедельник, 23 марта, для удобства туристов, направляющихся на отдых во всесезонный туристско-рекреационный комплекс "Мамисон", из столицы Северной Осетии начнет ходить ежедневный рейсовый пассажирский автобус, сообщили в комитете по транспорту Северной Осетии.

"С 23 марта 2026 года добраться до всесезонного курорта "Мамисон" станет еще проще. Комитет РСО-А по транспорту запускает ежедневные рейсы по маршруту Владикавказ - ВТРК "Мамисон""

Автобусы на курорт будут ходить с автовокзала Владикавказа, но пока только дважды в день: утром – туда, и вечером обратно. На "Мамисон" в Алагирском районе автобус будет отправляться из Владикавказа от остановки рядом с Осетинским театром каждый день в 8:00, в обратном направлении - в 16:30, передает портал "Это Кавказ".

Ранее автобусы на курорт ходили только в выходные дни, однако если маршрут будет востребованным, частота движения общественного транспорта может быть увеличена, добавили в транспортном комитете.

Напомним, ранее мы писали о том, что курорт "Мамисон" в Северной Осетии был загружен в течение всего минувшего 2025 года и за первый год работы принял более 65 тыс человек. Он был запущен в прошлом марте, а этой зимой он впервые проводит полноценный зимний сезон катания. "Мамисон" располагает 19 км горнолыжных трасс, канатными дорогами, а также отелями, здесь проходят различные спортивные и культурные мероприятия, которые неизменно привлекают туристов.