Билетные кассы в метро Еревана закроются с 1 января

В метро Еревана с 1 января прекращается работа касс. Для проезда необходимо воспользоваться билетным терминалом.

Карты для проезда в ереванской подземке теперь можно будет приобрести в терминалах, которые находятся на станциях, а также в автоматах Telcell. Пассажирам также необходимо оформить тарифный пакет на транспортном портале. Также это можно сделать в терминалах.

Отметим, что зимой этого года в метро Еревана ввели безналичную оплату, реализация бумажных проездных была остановлена.