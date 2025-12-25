Вестник Кавказа

Билетные кассы в метро Еревана закроются с 1 января

© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В метро Еревана с 1 января прекращается работа касс. Для проезда необходимо воспользоваться билетным терминалом.

С 1 января следующего года в метро Еревана прекращается работа касс. 

Карты для проезда в ереванской подземке теперь можно будет приобрести в терминалах, которые находятся на станциях, а также в автоматах Telcell. Пассажирам также необходимо оформить тарифный пакет на транспортном портале. Также это можно сделать в терминалах. 

Отметим, что зимой этого года в метро Еревана ввели безналичную оплату, реализация бумажных проездных была остановлена.

