Вестник Кавказа

С кем и чем торгует Россия?

Екатерина Винник
С кем и чем торгует Россия?
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Дональд Трамп пригрозил вторичными тарифами в размере 100%, если ситуация на Украине не разрешится в ближайшие 50 дней. Вторичные тарифы - это торговые ограничения в отношении стран, торгующих с государством, которому поставлен ультиматум, в данном случае, России. Расскажем, кто торговые партнеры России, что страна продает, а что покупает.

По данным Федеральной таможенной службы (ФТС) за прошлый года год, Россия - чистый экспортер, то есть она продает больше, чем покупает. Стоимость экспорта российских товаров достигла почти $434 млрд, а импорта - $283 млрд. Внешнеторговый оборот РФ в 2024 году составил около $717 млрд. По сравнению с досанкционным 2021 годом, объемы торговли России с зарубежными партнерами упали на 8%, в основном за счет экспорта. 

Кому Россия продает свои товары?

Санкции против России изменили список стран, импортирующих товары из России. До 2022 года главными покупателями российских товаров были Китай с закупками на $70 млрд, Нидерланды - $39 млрд, США - $27,4 млрд, Великобритания - $24,7 млрд и Италия - $22 млрд. Сегодня, по данным ФТС, российский экспорт отправляется следующими странам: 

  1. Китай, который по-прежнему на первом месте в списке c долей в 38-39%; 
  2. Индия, на которую ранее приходилось чуть более 1,5% российского экспорта, а сегодня - 15%; 
  3. Турция: до 2022 года страна закупала у России товары на сумму $ 800 млн, а сегодня - более чем на $ 44 млрд, что составляет 10% от российского экспорта; 
  4. Белоруссия, которая до санкций несколько уступала Италии по импорту российских товаров, а сегодня на нее приходится около 7% товаров, экспортируемых из России; 
  5. Казахстан в рейтинге торговых партнеров России на пятом месте с долей в 3,3%. 
  • Импортеры российских товаров, доля которых составляет 3-1% :  Бразилия, Гонконг, Япония, Узбекистан, ОАЭ, Египет, Венгрия, Словакия, Италия, Швейцария, США, Германия. 
  • Импортеры российских товаров, доля которых составляет менее 1%: Азербайджан, Армения, Киргизия, Грузия, Саудовская Аравия, Израиль, Сербия, Испания, Чехия, Нидерланды, Польша, Индонезия и другие страны. 

Что Россия продает?

Основной российский экспорт - это минеральное сырье, куда входят: 

  • Нефть, на которую приходится более 30%
  • Нефтепродукты с долей в 13% 
  • Природный газ с долей почти в 10% 
  • Уголь - 7%. 
  • Золото - 3-4% 
  • Алюминий, железо, медь -  3-5% 
  • Платина - 1,5% 

Сельскохозяйственный экспорт России, в том числе пшеницы с трехпроцентной долей, составляет 10% от общего экспорта страны. 

Другие категории российского экспорта, доля которых не превышает 2%, это удобрения, радиоактивные химикаты, пиломатериалы, замороженная рыба и морепродукты, бобовые и растительные масла. 

Нефть, газ и уголь Россия, в основном, продает Китаю, Индии, Турции и Бразилии. Больше всего пшеницы из России покупает Египет. Казахстан в основном покупает у России металлы, химикаты и продукты питания. 

Что и у кого покупает Россия?

Россия импортирует широкий спектр товаров, от автомобилей до ювелирных украшений, и в первую очередь: 

  • технику и оборудование - от компьютеров до газовых котлов, на которые приходится 30% импорта;   
  • медикаменты и лекарства - чуть более 14% 
  • автомобили, тракторы, грузовики, прицепы, мотоциклы, автозапчасти - 14%; 
  • растительные продукты и продукты питания - около 9%; 
  • металлы - 6%; 
  • текстиль - около 6%; 
  • пластик и резины - 5%;  
  • инструменты, в том числе медицинские и строительные - 3%. 

Основной экспортер товаров в Россию - это Китай с долей почти в 40%. Среди других крупных экспортеров с гораздо меньшим объемом, чем у Китая, Турция, Индия, Казахстан и Беларусь. 

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