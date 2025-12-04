Власти Стамбула закрывают центр города для грузовиков на Новый год

Центр турецкого Стамбула будет закрыт для въезда большегрузов все предстоящие новогодние праздники – власти мегаполиса опасаются возможных терактов, из-за чего полиция будет работать в усиленном режиме, проверяя места скопления людей.

Власти турецкого мегаполиса Стамбула заявили, что запретили въезд грузовикам в восемь районов города, в том числе центральные – такое решение принято на фоне угрозы терактов на Новый год.

"Несколько тысяч сотрудников будут проводить проверки по всему городу, в первую очередь в ТЦ, аэропортах, автовокзалах, на остановках общественного транспорта и там, где будут проводиться новогодние празднования"

- руководство провинции Стамбул

Также все больницы города будут круглосуточно работать в усиленном режиме, а спасателей и пожарных перевели в режим готовности к возможным ЧП.

В рамках усиления контроля за ходом праздников будут усилены меры по предотвращению возможных перебоев в телефонной связи, подаче газа, электричества и воды, добавили в руководстве провинции.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Турции минувшей ночью была проведена масштабная контртеррористическая операция, которая охватила сразу несколько крупных городов республики. Было задержано более 120 предполагаемых террористов, которые собирались совершить диверсии в предстоящие новогодние праздники.