Российско-иранская судоходная компания получит сухогруз Каспийский берег в 2026 году

Объединенная судостроительная корпорация объявила о передаче сухогруза "Каспийский берег" в ведомство российско-иранской компании в следующем году.

Сухогрузное судно "Каспийский берег" станет собственностью совместной российско-иранской судоходной компании, такое заявление сделали в южном центре судостроения и судоремонта объединенной судостроительной корпорации (ОСК).

Ожидается, что передача состоится уже в следующем году, предварительно, в первом полугодии, уточнили в ОСК.

Судно является уникальным, поскольку может перевозить негабаритнные грузы при большом трюме, длина которого составляет свыше 50 м.

Сухогрузы такого типа предназначены для транспортировки лесных, зерновых, навалочных и других грузов крупногабаритного типа на территории Каспийского, Средиземного, Черного, Балтийского, Белого и Северного морей.