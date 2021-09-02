Астраханские корабелы построят шесть новых сухогрузов

Астраханский судостроительный завод имени Ленина становится крупной площадкой для строительства новых гражданских судов – на верфях завода уже заложены шесть новых сухогрузов.

В Астрахани на производственной площадке судостроительно-судоремонтного завода им. Ленина построят шесть сухогрузов, которые пополнят гражданский флот России – на эти цели государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК) уже получила 4,8 млрд рублей из ФНБ, - сообщила пресс-служба компании.

Всего будет построено шесть сухогрузов проекта RSD-81, они будут спущены на воду в 2026 году, передает "АиФ Астрахань".

Планы судостроительного завода грандиозные – в течение пяти лет, с 2024 по 2028 годы, в рамках обновления водного флота России здесь планируют построить 260 судов, инвестиции в проект составят более 231 млрд рублей.