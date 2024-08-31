Вестник Кавказа

Астрахань привлечет туристов новыми глэмпингами

Астрахань привлечет туристов новыми глэмпингами
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Астраханской области существенно вырастет число современных и удобных средств размещения для туристов – глэмпингов и кемпингов, набирающих все большую популярность у российских путешественников.

В скором времени в Астраханской области завершатся пять инвестиционных проектов по созданию кемпингов и глэмпингов, на создание которых выделено более 640 млн рублей, сообщили в министерстве экономического развития области.

Инвестпроекты многообещающие и перспективные – дело в том, что новые средства размещения набирают все большую популярность и позволяют достаточно быстро и недорого создать вполне комфортабельные гостиницы прямо на природе. Из запланированных 270 номеров в Астраханской области уже работают 261, передает "АиФ Астрахань".

Чтобы лучше понять, что такое глэмпинг – стоит представить себе кемпинг, то есть отдых на природе, только вполне комфортабельный, со всеми удобствами - кроватью, электричеством, туалетом и душем, кондиционером, а иногда даже с камином – все это позволяют быстро и качественно возвести новые технологии.

Сейчас такие конструкции прямо в живописных местах на лоне природы возводятся в виде модульных некапитальных построек, которые прекрасно заменяют привычные гостиничные номера – в таких "домиках" есть все, что нужно для цивилизованного отдыха на природе.

Еще одно существенное отличие от "дикого" отдыха – нынешним туристам в глэмпинг не нужно тащить с собой рюкзаки, набитые едой – инфраструктура, создаваемая в таких городках, подразумевает кафе и магазины, в которых найдется все. Помимо питания, строятся и места проведения досуга – причалы и парковки, игровые площадки и зоны барбекю, а также пункты проката плавсредств и другого необходимого инвентаря. 

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